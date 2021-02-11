Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile eşleşti
11.02.2021 19:42
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale çıktı. Antalyaspor, Galatasaray'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ile final mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, tek golle geçti.
Akdeniz ekibine turu getiren gol 62. dakikada Angolalı futbolcu Fredy'nin penaltı vuruşuyla geldi.
YARI FİNALDE DERBİ VAR
Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Antalyaspor, yarı finalde, Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyen Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.
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