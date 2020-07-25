Sivasspor, üçüncülüğü İzmir'de bıraktı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında galip gelmesiyle sezonu dördüncü sırada bitirdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Stefano Napoleoni'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında Fernando Andrade ile beraberliği yakaladı. Daha sonra Marcio Mossoro ile 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 90+5. dakikada Berkan Emir'le penaltıdan bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Liderlikten dördüncülüğe kadar geriledi

Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59 puanlı Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor'a devretmişti. Sivas temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.

Göztepe aradan sonra ilk kez kazandı

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

Puanını 42'ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa'nın önünde kendisine 10. sırada yer buldu.

Napoleoni 100. maçında gol attı

2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Napoleoni, Demir Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Maç bittikten sonra kırmızı kart

Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.

Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR'dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan, soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen'i oyun alanına çağırdı ve kırmızı kart gösterdi.