Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 23. haftasında iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Sivas temsilcisi, 27. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haftada ise deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yendi.

Sivas temsilcisi ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Oynadığı son 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde edip hanesine 20 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip 44 puanla 9. sırada bulunuyor.