Sivasspor'un 3 büyüklere karşı 81. sınavı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un 3 büyüklere karşı 81. sınavı - Son Dakika Spor

Sivasspor'un 3 büyüklere karşı 81. sınavı

6 saat önce

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 81. sınavını verecek.

Sivasspor'un 3 büyüklere karşı 81. sınavı, System.String[]

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 3 büyüklere karşı 81. sınavını verecek. Geride kalan maçlarda kırmızı-beyazlılar, 17 galibiyet elde etti.


Süper Lig'de 2005-2006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'ye karşı ligdeki 27. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, ligde bugüne kadar Galatasaray ve Beşiktaş ile de 27 kez karşılaştı. '3 büyükler' ile son 14 sezonda ligde yaptığı 80 maçta 17 galibiyet elde eden Sivasspor, söz konusu rakipleriyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlikle, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.


Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile ligde mücadele ettiği 27 müsabakada 5 defa galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılara 18 defa da mağlup olan Sivasspor, 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da rakibiyle yaptığı 14 lig maçını da kaybetti.


Sivasspor, Fenerbahçe'yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 karşılaşmanın 18'inde sarı-lacivertliler kazanan taraf olurken, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı.


Yiğidolar, Beşiktaş maçlarında ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 9 kez mağlup eden Sivasspor, bu galibiyetlerin 4'ünü 1-0'lık skorlarla elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde 13 defa yenildiği rakibinden 5 defa da beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, 3 büyükler karşısındaki son galibiyetini, bu sezon ligin ilk haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.


Sivasspor'un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyetleri şöyle:


2005-2006 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2006-2007 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2007-2008 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2


2008-2009 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 0


2008-2009 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1


2010-2011 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2011-2012 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0


2010-2011 Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0


2012-2013 Fenerbahçe: 1 - Sivasspor: 2


2012-2013 Beşiktaş: 0 - Sivasspor: 1


2013-2014 Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 0


2013-2014 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2013-2014 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0


2017-2018 Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1


2017-2018 Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1


2018-2019 Sivasspor: 4 - Galatasaray: 1


2018-2019 Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2


2019-2020 Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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