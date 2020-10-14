Sivasspor'un 28 kişilik A Takım oyuncu listesi şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden kulüplerin birinci transfer tescil dönemi sonrası 'Resmi A Takım Oyuncu Listeleri'ni yayımladı. Sivasspor'un kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyordu. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki Sırbistanlı orta saha oyuncusu Armin Derlek'i, sezonun ilk yarısı için verilen listeye dahil etmedi.

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un A takım listesi belli oldu - Son Dakika Spor

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