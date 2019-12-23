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Sivasspor'un acı günü

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl hayatını kaybetti.

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DG Sivasspor Kulübü'nün emektar çalışanlarından Ahmet Bingöl hayatını kaybetti.


Futbolculuk kariyerinin ardından çok sevdiği Sivasspor'da uzun yıllar altyapı antrenörlüğü ile çeşitli görevlerde bulunan ve Sivasspor sevgisini son nefesine kadar en derin şekilde yaşayan Ahmet Bingöl, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.


Sivasspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün kaybı kulübümüzde ve camiamızda derin bir üzüntü ve acı yaşattı. 66 yaşında kaybettiğimiz merhum Ahmet Bingöl'ün cenazesi bugün Aydoğan Mahallesi Fahri Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedilecek. Merhum Bingöl'e yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Sivasspor, Bingöl, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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