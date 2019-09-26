Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Alanya kafilesi belli oldu
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Sivasspor'un Alanya kafilesi belli oldu

40 dakika önce

D.G. Sivasspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sivasspor'un Alanya kafilesi belli oldu, System.String[]

D.G. Sivasspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.


Sivasspor'un cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Muammer Yıldırım, Serhiy Rybalka, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı kafilede yer almadı. Sivasspor'un Alanyaspor maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:


"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."


28 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Emre Kılınç, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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