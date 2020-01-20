Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı - Son Dakika

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı

1 saat önce

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralıSivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi 7 yaralı

Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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