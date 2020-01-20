Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2) - Son Dakika

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Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2)
6 saat önce
TABURCU OLDULARKaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
TABURCU OLDULAR
Kaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcular tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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