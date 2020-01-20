Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2) - Son Dakika

TABURCU OLDULAR

Kaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcular tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.