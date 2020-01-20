Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2) - Son Dakika

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2)

6 saat önce

TABURCU OLDULARKaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı (2), System.String[]

TABURCU OLDULAR

Kaza sonrasında Demir Grup Sivasspor'un U14-U15 takımından hafif yaralanan 6 futbolcu ve otobüsün sahibi kontrol amaçlı olarak Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcular tedavilerinin ardından taburcu edildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Numune Hastanesi, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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