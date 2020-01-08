Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve tam sahada çift kale maç yaparak kampın beşinci gününü çift antrenmanla tamamladı.



Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 17.00'de Calista Sports Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile hazırlık maçında karşılaşacak. - SİVAS