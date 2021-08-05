Sivasspor'un Avrupa Kupalarında 17. randevusu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 17. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, yarın deplasmanda Dinamo Batumi'ye konuk olacak. Batumi Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak müsabakayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini rövanş maçı öncesi avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor.

5 eksik var

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Isaac Cofie ve izinli olan Max Gradel, Dinamo Batumi karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 17. müsabaka

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 17. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 16 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 17 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı. - SİVAS