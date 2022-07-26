Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, 2. etap kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 29 Haziran sabahı hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor, 13 günlük kampın ardından 16 Temmuz'da 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Sivasspor yeni sezona teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Stegersbach kasabasında yoğun bir tempoyla hazırlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu ve Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmalarda Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0 ve Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti.

Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz, Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan Sivasspor kampın son gününde Al Sharjah'ı 2-0 yendi.

Sivasspor yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.