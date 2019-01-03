Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Başarılı Kalecisinden İlginç Paylaşım

Sivasspor'un Başarılı Kalecisinden İlginç Paylaşım

50 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, lüks otomobiliyle kaleye girdi.

Sivasspor'un Başarılı Kalecisinden İlginç Paylaşım, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, lüks otomobiliyle kaleye girdi. O anları "Bu senenin ilk golü benden olsun" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da başarılı kaleci Tolgahan Acar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Karla kaplı antrenman sahasına lüks otomobiliyle gelen Acar, aracıyla kaleye girdiği görüntüleri paylaşarak, "Bu senenin ilk golü benden olsun" ifadelerini kullandı. Başarılı file bekçisini sosyal medyadan takip eden bazı taraftarlar yorumlarda bulundu. Bir taraftar, "Kone'den iyisin ağabey. Hocayla konuş forvete geç artık" yorumunda bulundu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Tolgahan Acar, Sivasspor, Spor
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