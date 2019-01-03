Sivasspor'un Başarılı Kalecisinden İlginç Paylaşım- Demir Grup Sivasspor'un File Bekçisi Tolgahan...
1 saat önce
- Sivasspor'un başarılı kalecisinden ilginç paylaşım Demir Grup Sivasspor'un file bekçisi Tolgahan Acar, otomobiliyle kaleye girdi.
- Sivasspor
'un başarılı kalecisinden ilginç paylaşım
Demir Grup Sivasspor'un file bekçisi Tolgahan Acar
, otomobiliyle kaleye girdi. O anları "Bu senenin ilk golü benden olsun" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
SİVAS - Demir Grup Sivasspor'un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, lüks otomobiliyle kaleye girdi. O anları "Bu senenin ilk golü benden olsun" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da başarılı kaleci Tolgahan Acar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Karla kaplı antrenman sahasına lüks otomobiliyle gelen Acar, aracıyla kaleye girdiği görüntüleri paylaşarak, "Bu senenin ilk golü benden olsun" ifadelerini kullandı. Başarılı file bekçisini sosyal medyadan takip eden bazı taraftarlar yorumlarda bulundu. Bir taraftar, "Kone'den iyisin ağabey. Hocayla konuş forvete geç artık" yorumunda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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