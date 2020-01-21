Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı - Son Dakika

Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

6 saat önce

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas'a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ziyaret etti.

Sivasspor'un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı, System.String[]

Bir dizi temasta bulunmak üzere Sivas'a gelen Japonya Ankara Büyük elçisi Akio Miyajama, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de ziyaret etti.


Sivasspor'un da konuşulduğu ziyarette başarı dileklerini ileten Büyük elçi Miyajama, Sivasspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyerek bu başarının sırrını Başkan Bilgin'e sordu.


Başkan Hilmi Bilgin'de Sivasspor'un istikrarlı bir yönetime sahip olduğunu belirterek, "Kulüp başkanımız 17 yıldır takımı yönetiyor. Aynı zamanda teknik heyetimiz oldukça başarılı. Futbolcu arkadaşlarımızın da özverili mücadeleleri başarıyı getirdi" dedi.


Ziyaretin anısına Başkan bilgin Büyük elçi Miyajama'ya Sivas el sanatlarından oluşan bir set takdim etti. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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