Sivasspor'un bileği iç sahada bükülmüyor!

24 haftada topladığı 48 puanla averajla 4. sırada bulunan Sivasspor ile aynı puanla 3. sırada yer alan Galatasaray arasındaki karşılaşma zirve yarışında büyük önem taşıyor.



İç saha ve taraftar avantajına güvenen kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi Galatasaray karşısında 3 puan hedefliyor. Ligin 25. haftasında yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00 oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Zorlu karşılaşma öncesi Sivas ekibinde orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Ali Şaşal Vural, golcü oyuncu Petar Skuletic, savunma oyuncuları Samba Camara ve Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.



Kırmızı-beyazlılarda kaleci Mamadou Samassa, defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncuları Fernando Andrade ve Hakan Arslan, Galatasaray maçı öncesi kart cezası sınırında yer alıyor.



Sivasspor iç sahada yenilgi yüzü görmedi



Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



İç sahadaki 12 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlılar Galatasaray engelini de kayıpsız geçerek bu sezon iç sahada kaybetmeyen tek takım unvanını korumanın hesaplarını da yapıyor.



Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.



Yaklaşık 11 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 34'üncü haftasında evinde Galatasaray'ı 4-3 yenmişti.



Sivasspor Süper Lig tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşıyor



Sivas temsilcisi, ligde bu sezon elde ettiği başarıyla göz dolduruyor. Sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig tarihinde 24. haftalar itibariyle en başarılı sezonlarından birini geçiriyor.



Sivasspor, ligde 24'ncü haftalar itibarıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonunda 51 puana, 2008-2009 sezonunda ise 49 puana ulaşmıştı.



Kırmızı-beyazlılar aynı kulvarda bu sezon 48 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.



