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Sivasspor'un Bolu kampı

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor
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