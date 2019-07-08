Sivasspor'un Bolu kampı
35 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu
'nun Gerede
ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların kamp için bulunduğu otelin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda askerden dönen Uğur Çiftçi
de yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
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