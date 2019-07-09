Sivasspor'un Bolu kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu
'nun Gerede
ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koordinasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Antrenmanda Sivasspor'un yeni transferi Caner Osmanpaşa
da yer aldı.
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.