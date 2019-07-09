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Sivasspor'un Bolu kampı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idmanda oyuncular, dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:30 Kaynak: AA
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