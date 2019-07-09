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Sivasspor'un Bolu kampı

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. İdmanın son bölümde dar alan pas ve kontrol çalışması yapan futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor'un Bolu kampı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:38 Kaynak: AA
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