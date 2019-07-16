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Sivasspor'un Bolu kampı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas, pres ve hücum çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kampın onuncu gününü geride bırakan kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:41 Kaynak: AA
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