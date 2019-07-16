Sivasspor'un Bolu kampı
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu
'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede
ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, otelin sahasında ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi. Emre Kılınç
, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
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