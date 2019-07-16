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Sivasspor'un Bolu kampı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında öğlen saatlerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, otelin sahasında ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenman, ikişerli grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Emre Kılınç, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.
Sivasspor, Gerede, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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