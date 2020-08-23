Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, kampın 9'uncu gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:27

Kaynak: AA

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