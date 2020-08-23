Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, kampın 9'uncu gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.