Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas, pres ve geniş alan pas oyunu oynayan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Bolu kampına katılan yeni transfer Casimir Ninga ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.