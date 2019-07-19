Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bolu kampını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bolu kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Gerede ilçesinde hazırlanan kırmızı-beyazlılar, 14 günlük birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kamp süresince yeni sezona yoğun tempoyla hazırlanan Sivasspor, 23 antrenman yaptı ve kampın tek hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekibe kamp süresince yeni transferler Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano dahil oldu.

Birinci etap Bolu kampını tamamlayan Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi. Kırmızı-beyazlılar, 21 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak ve 22 Temmuz sabahı ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarını 31 Temmuz'a kadar Hollanda'da sürdürecek Sivasspor, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Hollanda kampının ardından 2 gün izinli olacak kırmızı-beyazlı futbolcular, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak.

Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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