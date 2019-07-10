Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
1 saat önce
SİVASSPOR, Bolu Gerede'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:08 Kaynak: DHA
SİVASSPOR, Bolu Gerede
'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İzinden dönen Kone de kampa katıldı. Sivasspor
yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu Gerede'de bulunan bir otelin tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından tesiste bulunan gölün etrafında koşu yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay
'ın transfer görüşmeleri için Ankara
'da olması nedeniyle takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı.
KONE TAKIMDAN AYRI DÜZ KOŞU YAPTI
Fildişi Sahilli futbolcu Arouna Kone de izninin bitmesinin ardından takımının Gerede'deki kampına katıldı. Kone takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- Bolu
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