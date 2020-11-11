Sivasspor'un "dede"si Arouna Kone 37 yaşına girdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un "dede" lakaplı forveti Arouna Kone, 37 yaşına girdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte dördüncü sezonunu geçiren Fildişi Sahilli Arouna Kone için Sivasspor Kulübü, kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabındaki mesajda, "Bugün futbolcumuz Arouna Kone'nin doğum günü. Mutlu yıllar Kone." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor takımında en yaşlı oyuncu olan Kone, kırmızı-beyazlı formayla 94'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 99 maça çıktı.

Kone, Süper Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda da bir kez gol sevinci yaşadı.