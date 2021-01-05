Sivasspor'un "dede"sinden dalya - Son Dakika

Sivasspor'un "dede"sinden dalya

05.01.2021 11:31
Sivasspor'un

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma giyerek "dalya" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma giyerek "dalya" dedi.

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren, gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutladığı için "dede" lakabıyla anılan Fildişi Sahilli forvet, 2017-2018 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı Süper Lig'de, 100 karşılaşmada görev aldı.

Kırmızı-beyazlılarda, attığı gollerle dikkati çeken 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sivasspor kariyerinde teknik direktörler Samet Aybaba, Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Arouna Kone, ligde 56 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu, 44 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Arouna Kone, sonradan dahil olduğu 44 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Kone, ilk 11'de forma şansı bulduğu 56 maçta ise 23 gole imza attı. Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyen tecrübeli golcü, bu kulvarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Arouna Kone'nin lig performansı

Sivasspor'a 2017-2018 sezonunda Everton'dan transfer edilen Arouna Kone'nin, kırmızı-beyazlı formayla lig performansı şöyle:

SEZON MAÇ GOL SARI KARTKIRMIZI KART
2017-2018331331
2018-201926101

2019-20202971

2020-20211211

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Sivasspor, Dalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un 'dede'sinden dalya - Son Dakika Spor


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