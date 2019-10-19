Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 11 maça çıktı
Son Dakika Spor Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 11 maça çıktı

Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 11 maça çıktı

2 saat önce

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 7'si geçen sezon olmak üzere son 11 lig maçında galip gelemedi.

Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti 11 maça çıktı, System.String[]

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 7'si geçen sezon olmak üzere son 11 lig maçında galip gelemedi.

Süper Lig'de son dış saha galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, sezonun geri kalan bölümündeki 7 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu sezon da deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak dün Galatasaray'a 3-2 yenilen ve deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sivasspor, son 11 deplasman maçında kalesinde gördüğü 23 gole, 15 golle yanıt verebildi.

Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 8 haftalık periyotta 12 puan topladı.

Galatasaray'ı evinde yine yenemedi

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda yenemedi.

Sivasspor, ligde Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 14. maçtan da puan alamadı.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi, kalesinde ise 35 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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