Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu...
Son Dakika Spor Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu...

Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu...

38 dakika önce

Süper Lig'de son dış saha galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, sezonun geri kalan bölümündeki 7 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu..., System.String[]

Süper Lig'de son dış saha galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, sezonun geri kalan bölümündeki 7 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.


Bu sezon da deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Son olarak dün Galatasaray'a 3-2 yenilen ve deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sivasspor, son 11 deplasman maçında kalesinde gördüğü 23 gole, 15 golle yanıt verebildi.


Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 8 haftalık periyotta 12 puan topladı.


- Galatasaray'ı evinde yine yenemedi


Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda yenemedi.


Sivasspor, ligde Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 14. maçtan da puan alamadı.


Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi, kalesinde ise 35 gol gördü.


Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak.


Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:16 
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