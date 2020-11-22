Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor - Son Dakika

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

22.11.2020 11:35
Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, bu sezon deplasmanda çıktığı dört Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Demir Grup Sivasspor, bu sezon deplasmanda çıktığı dört Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 4'er maça çıktı.

Evinde oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor, dış sahada oynadığı 4 maçtan ikisini kazandı, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonki ilk deplasmanında ligin 2. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 9. haftada da dün Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Dış sahadak oynadığı 4 müsabakada 8 puan toplayan Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırıp, kalesinde ise 4 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de 1'er kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasaray'a 2-1 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Sivasspor'un bu sezon evinde oynadığı karşılaşmalardaki tek golünü Caner Osmanpaşa, Galatasaray'a karşı kaydetti.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor


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