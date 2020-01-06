Sivasspor'un en hırçın futbolcusu Isaac Cofie

5'er kart gördüler



Sivasspor'da forma giydiği 14 karşılaşmada 5 sarı kart gören başarılı futbolcu Uğur Çiftçi ile 11 maçta forma giyen ve 5 kart gören genç oyuncu Fatih Aksoy, takımda en fazla sarı kart gören diğer oyuncular oldu. Çiftçi bu sezon bin 188 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. Aksoy da 939 dakika sahada kaldı.



15 oyuncu kart gördü



Yiğidolar'da geride kalan sezonun ilk yarısında 15 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonunun ilk devresindeki maçlarda 1 kez kırmızı kartla ve 48 defa sarı kartla cezalandırıldı.



Kart görmeyen futbolcular



Sivasspor'da sezonun ilk devresini kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Barış Yardımcı, orta sahadan Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Serhiy Rybalka ve forvetten Arouna Kone ile Hugo Vieira ise kart görmeden tamamladı.



Kart gören oyuncular



Isaac Cofie (1 kırmızı, 3 sarı)



- Uğur Çiftçi (5 sarı)



- Fatih Aksoy (5 sarı)



- Mert Hakan Yandaş (4 sarı)



- Hakan Arslan (4 sarı)



- Emre Kılınç (4 sarı)



- Mustapha Yatabare (4 sarı)



- Aaron Appindangoye (3 sarı)



- Marcelo Goiano (3 sarı)



- Erdoğan Yeşilyurt (3 sarı)



- Fernando (3 sarı)



- Mamadou Samassa (2 sarı)



- Paul Papp (2 sarı)



- Ziya Erdal (2 sarı)



- Caner Osmanpaşa (1 sarı)



