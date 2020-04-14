Sivasspor'un en hırçın ismi Isaac Cofie - Son Dakika
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Sivasspor'un en hırçın ismi Isaac Cofie

6 saat önce

DG Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı, 3 sarı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.

Sivasspor'un en hırçın ismi Isaac Cofie, System.String[]

DG Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda 2 kırmızı, 3 sarı kart görerek takımının en hırçın oyuncusu oldu.


Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 26 haftalık bölümünde ve Türkiye Kupası'nda Sivasspor'un en hırçın futbolcusu orta sahada görev alan Isaac Cofie oldu. Cofie, ligde ve kupada gördüğü 2 kırmızı ve 3 sarı kartla kırmızı-beyazlı takımın en agresif oyuncusu olarak dikkat çekti. 1 kez de asist yapma başarısı gösteren Ganalı futbolcu, 11 defa da ilk 11'de maça başladı.


En fazla sarı kartı Fatih ve Erdoğan gördü


Sivasspor'da forma giydiği 24 karşılaşmada 9 sarı kart gören Fatih Aksoy ile 27 maçta 8 defa sarı kart ile cezalandırılan Erdoğan Yeşilyurt, takımda en fazla sararan oyuncular oldu.


17 futbolcu kart gördü


Yiğidolar'da geride kalan 26 haftalık periyotta 17 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarda 4 kez kırmızı ve 79 defa da sarı karta maruz kaldı.


Hiç kart görmediler


Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Barış Yardımcı, Samba Camara, orta sahadan Armin Djerlek, Claudemir ve forvetten ise Arouna Kone 26 hafta boyunca hiç kart görmedi.


İşte Sivasspor'da kart gören oyuncular:


Isaac Cofie (2 kırmızı, 3 sarı)


Fatih Aksoy (9 sarı)


Erdoğan Yeşilyurt (8 sarı)


Uğur Çiftçi (7 sarı)


Marcelo Goiano (7 sarı)


Mert Hakan Yandaş (7 sarı)


Hakan Arslan (7 sarı)


Emre Kılınç (7 sarı)


Mustapha Yatabare (5 sarı)


Fernando (4 sarı)


Mamadou Samassa (3 sarı)


Aaron Appindangoye (3 sarı)


Caner Osmanpaşa (2 sarı)


Paul Papp (2 sarı)


Ziya Erdal (2 sarı)


Yasin Öztekin (2 sarı)


Petar Skuletic (1 sarı) - SİVAS

Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:34 Kaynak: İHA

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