Sivasspor'un en istikrarlısı Aaron Appindangoye

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 60 puanla 4. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Gabonlu defans oyuncusu Aaron Appindangoye oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte lig ve kupa olmak üzere 39 müsabakada forma giyen Aaron, 37 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Aaron, bu maçlarda 3 bin 345 dakika oyunda kaldı.

Aaron Appindangoye'yi, 37 maçta 3 bin 215 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Caner Osmanpaşa takip etti. 31 yaşındaki oyuncu 36 kez ilk 11'de görev alırken, 4 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Yatabare 35 maçta görev aldı

Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer başarılı futbolcusu Mustapha Yatabare, 35 maçta 3 bin 22 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki forvet oyuncusu, geride kalan sezonda 14 gol, 6 asist yapma başarısı gösterdi. Mamadou Samassa ise 34 maçta 3 bin 15 dakika oyunda kaldı. 29 yaşındaki file bekçisi, 4 kez de sarı kartla cezalandırıldı. - SİVAS