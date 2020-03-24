Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu! - Son Dakika

Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, 26 maçın 26'sın da da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Sivasspor'un en istikrarlısı Samassa oldu!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa, 26 maçın 26'sın da da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 26 maçın 26'sında da forma giyen Malili kaleci Samassa, oynadığı tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Samassa, 26 haftalık periyotta 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1,98'lik boyuyla ligin en uzun boylu kalecisi olma özelliğine de sahip olan Mamadou Samassa, bu sezon ligde 2 bin 295 dakika sahada kaldı.

KALESİNDE 29 GOL GÖRDÜ

Sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Troyes'ten transfer edilen Samassa, kalesinde 29 gol gördü. 29 golün 9'unu seyircisi önünde, 20'sini deplasmanda yiyen 30 yaşındaki tecrübeli kaleci, 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Samassa, kalesinde en fazla golü ise 5 gol yediği Gaziantep FK maçında gördü.

SİVASSPOR İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Mali asıllı Fransız kaleci Mamadou Samassa'nın Demir Grup Sivasspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kalecinin Sivasspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.

DİĞER KALECİLERİ SOLLADI

Samassa, takımdaki diğer file bekçilerini ise resmen solladı. Ali Şaşal Vural ile Muammer Yıldırım'a forma şansı vermeyen Samassa, Sivasspor'un bu sezon 12 hafta lider olarak kalmasında önemli pay sahibi oldu. Yiğidolar'ın file bekçilerinden Ali Şaşal Vural, Süper Lig'in 26 haftalık bölümünde hiç forma giyemedi. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 6 kez kalede yer alan Ali Şaşal, 540 dakika oyunda kaldı. Muammer Yıldırım ise, geride kalan periyotta 1 kez forma giydi. Ligin ilk haftasında oynanan Beşiktaş maçında oyuna sonradan dahil olan Yıldırım, 46 dakika kaleyi korudu.

(İHA)

Rıza Çalımbay, Ali Şaşal, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

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