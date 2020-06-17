Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika

Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon evinde kaybetmeyen tek takım olma unvanını korudu.

Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sezon evinde kaybetmeyen tek takım olma unvanını korudu.

İç sahadaki 14 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 34 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Ligde 52 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi yenmiş (3-1), Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

Son yenilgisi geride kalan sezon Beşiktaş'a karşı

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 2'si geçen sezondan olmak üzere ligde son 16 iç saha maçında yenilmedi.

Sivas ekibi, ligin kalan bölümünde evinde 3 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar ligin 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 33. haftasında ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Çalımbay: "Taraftarımızın desteğiyle çok iyi maçlar oynadık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem iç sahada hem dış sahada kazanmak için oynadıklarını belirtti.

"Bu sezon özellikle iç saha maçlarında dolu tribünler önünde taraftarımızın desteğiyle çok iyi maçlar oynadık. Seyircisiz son maçta da kazanmasını bildik." diyen tecrübeli teknik adam, "Taraftar desteğinin artmasında valimiz Salih Ayhan'ın öncülüğünde çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu da tribünlerdeki coşkuyu artırdı." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğiyle bu başarıları elde ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Ligde sahamızda yapacağımız son 3 maça da kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk kolay değil"

Çalımbay, kendilerinin de içinde bulunduğu şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk kolay değil, çok zor. Son haftalarda özellikle düşmeye yakın takımlarla oynuyoruz. Bu nedenle maçlarımız daha zor ve kritik geçecek. Fikstür avantajımız olduğu görüşüne katılmıyorum. Düşme potasındaki takımlar daha canla başla, cansiparane oynuyorlar. Telafisi olmayan maçlara çıkıyorlar. Fikstüre kimse aldanmasın. Çok zor maçlarımız var. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların birbiriyle oynamasından daha önemlisi, bizim kalan maçlarımızı kazanmamız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımları sonrası ilk maçlarını oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "İyi bir şey değil. Tedirginlik yaşıyorsunuz. Seyircisiz olduğu için zevkli olmuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Denizlispor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor
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