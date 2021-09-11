Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu.

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