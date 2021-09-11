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Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu - Son Dakika

Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu

11.09.2021 13:56
Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe maçı kafilesi belli oldu.

Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi şu şekilde:

Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Azubuıke, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal. - SİVAS

Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu - Son Dakika
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