Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu
Son Dakika Spor Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu

Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu

53 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor'un Galatasaray kafilesi belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile mücadele olacak D.G. Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Furkan Sağman kafilede yer almadı.


Galatasaray ile deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'un kamp kadrosu şöyle:


"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."


17 Ekim Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. - SİVAS

Mustapha Yatabare, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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