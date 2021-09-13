Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı - Son Dakika

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezon 42. haftada Kasımpaşa'yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor'a 1-0, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, 3. haftada da Göztepe ile evinde 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 5. haftasında ise sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30'da başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)