Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezon Kasımpaşa'yı iç sahada 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Konyaspor'a 1-0, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivasspor, 3. haftada Göztepe ile evinde 2-2 ve 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 6. haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Salı günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak. - SİVAS