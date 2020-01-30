Sivasspor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Sivasspor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, koşuyla başladı. Futbolcular açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlığı nedeniyle golcü oyuncu Arouna Kone ile kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

Öte yandan, özel bir eğitim merkezinin öğrencileri idmanı ziyaret ederek, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Sivasspor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:11 Kaynak: AA
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