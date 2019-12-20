Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok! - Son Dakika

Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok!

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok!, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare."

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00'da başlayacak.

(İHA)

Gençlerbirliği, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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