Sivasspor'un Gol Sayısı 600 Oldu
1 saat önce
Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki 600'üncü golünü İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında Erdoğan Yeşilyurt attı.
Sivasspor
'un Süper Lig tarihindeki 600'üncü golünü İstikbal Mobilya Kayserispor
müsabakasında Erdoğan Yeşilyurt
attı. Süper Lig serüvenini 13 sezondur sürdüren Demir Grup Sivasspor, 2005-2006 sezonunda Lig'e "Merhaba" demişti. Demir Grup Sivasspor, 13'üncü sezonunu yaşadığı ligde İM Kayserispor maçı öncesi oynadığı 440 maçta toplam 599 kez fileleri havalandırmıştı. Bu mücadelede Kayserispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un bulduğu gol ile ligde attığı toplam gol sayısını 600'e yükseltti.
(Veysel Korkmaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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