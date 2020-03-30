Sivasspor'un golcüsü Yatabare: "Kitap okuyup, dine yaklaşıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un golcüsü Yatabare: 'Kitap okuyup, dine yaklaşıyorum' - Son Dakika Spor

Sivasspor'un golcüsü Yatabare: "Kitap okuyup, dine yaklaşıyorum"

6 saat önce

Yetkililerin sürekli evde kalın çağrısı yaptığı günlerde futbol camiası da kendini dış dünyayla izole etti.

Sivasspor'un golcüsü Yatabare:

Yetkililerin sürekli evde kalın çağrısı yaptığı günlerde futbol camiası da kendini dış dünyayla izole etti. SABAH gazetesi, herkesin kendi OHAL'ini ilan ettiği bu zor zamanlarda teknik adam ile futbolcuların Koronavirüs'e karşı neler yaptıklarını röportajlarla sayfalarına taşımaya devam ediyor. Hikmet Karaman, Ricardo Faty, Dario Melnjak, Pedro Henrique'nin ardından bugünkü konuğumuz da Sivas spor ile şampiyonluk mücadelesi veren Mustapha Yatabare… Telefonda kamerayla bağlanıp sorularımızı yönelttiğimiz deneyimli golcü uzun uzun şunları anlattı…


HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDA


Dünya olarak çok hassas bir durumdan geçiyoruz. İnanıyorum ki herkes üzerine düşeni yaparsa virüsün yayılması da yavaşlayacaktır ve sonrasında da duracaktır. Herkesin uzmanların uyarılarına kulak vermesi ve onların yapılmasını istediği şeyleri yapmaları gerekiyor.


Takımdan uzak kalmamak için sürekli olarak birbirimizden bilgi alıyoruz. Devamlı iletişim halindeyiz. Herkes için endişeliyim. Ailem için, takım arkadaşlarım için, tüm insanlar için endişeliyim. Ancak sürekli kötü düşünmek bir şeyi değiştirmez. Mümkün olduğunca bu süreci iyi yönetmeliyiz. Zihinsel olarak kendimizi güçlü tutmamız gerekiyor.


KİTAP OKUYUP DİNE YAKLAŞIYORUM


Evde olmamın en büyük avantajı ailemle daha fazla vakit geçirebiliyor olmam. Çocuklarım var ve onlarla sürekli olarak farklı etkinlikler yapıyorum. Onların mutlu olması için büyük çaba harcıyorum. Şu anda yanımda olmalarından dolayı da oldukça şanslıyım. Bu süreçte çok fazla kitap okuyorum. Bu da beni dinime (İslam) daha fazla yaklaştırıyor.


Yaşanılan bu süreç elbette çok can sıkıcı, bunu biliyorum. İnsanlar evde oldukları bu süreçte kendi kendilerine spor yapmaya çalışsınlar. Egzersizden uzak kalmaları, başka sağlık sorunlarına neden olacaktır. İnternet üzerinden uzmanlardan destek alabilirler bu konuda. Bununla birlikte aileleriyle de zaman geçirsinler. Bence başka bir önemli nokta ise bu dönemde desteğe ihtiyaçları olan, zorda olan yaşlılarla bağlantıda olsunlar. Onları motive etmeye çalışsınlar. Yardım için ellerinden geleni yapsınlar.


UYARILAR SONRASI EVDEN ÇIKMADIK


Virüsün tam olarak ülkeyi etkisi altına almadığı dönemde bazı takım arkadaşlarımla spor merkezlerine gidiyorduk. Ama sonrasında uyarılar yapılmaya başlandı ve herkesin evinde kalması istendi. Biz de ondan sonrasında evde kalmaya başladık. Şimdi tek başıma evde zaman geçiriyorum ve burada form tutabileceğim egzersizler yapıyorum. Elbette saha antrenmanları ile aynı etkiyi yapmaz ama herkesin durumu benimle aynı.


LİDERLİK KOLTUĞU DAHA ÇOK KEZ EL DEĞİŞTİRİR


Saha içerisi hakkında yorum yapmak çok kolay değil. Ama takımımızın şampiyonluk yarışında her zaman olacağını düşünüyorum. Kalan sekiz haftalık dönemde liderlik koltuğu çok kez el değiştirecektir. Biz de iddiamızı hep devam ettirmek için çabalayacağız.


Biz iddialı durumdayken lige virüs yüzünden ara verildi. Futboldan çok daha öncelikli durumlar söz konusu. Bence Futbol Federasyonu ve kulüpler yaşanılan Koronavirüs süreciyle ilgili iyi kararlar alıyorlar. Türkiye devleti de elbette müdahalede bulunuyor. Bundan sonrası için yorum yapmak şu anda mümkün değil.

Koronavirüs, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:21 

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