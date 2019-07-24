Sivasspor'un Hollanda kampı

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını, Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını, Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda sürdüren Sivasspor, kampın ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı.

Karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip, Ali Şaşal Vural, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Kone ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Vitesse Matavz golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Demir Grup Sivasspor'dan Kone eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci hazırlık maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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