Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Sivasspor'un kampı yarın başlıyor

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.

Sivasspor'un kampı yarın başlıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.


Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 17.00'de toplanacak olan kırmızı-beyazlı takım kalacağı otelin sahasında ilk idmanını yapacak.


Kırmızı-beyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Göztepe'den da Costa atağı
85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı!

Son Dakika Haberleri
20:50 Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı - Son Dakika Spor
20:42 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum'da başladı - Son Dakika Spor
20:22 Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek - Son Dakika Spor
20:14 Anadolu Efes - Khimki Moskova | Euroleague maç notları - Son Dakika Spor
20:14 Ga-Pa’da kazanan Lindvik, Kobayashi rekoru kıramasa da lider - Son Dakika Spor
20:14 NBA Batı Konferansında dengeyi değiştirebilecek üç takas senaryosu - Son Dakika Spor
19:28 Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 21:03:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]