Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika

Sivasspor'un kampı yarın başlıyor

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.

Sivasspor'un kampı yarın başlıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden lider Sivasspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın start verecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.

Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 17.00'de toplanacak olan kırmızı-beyazlı takım kalacağı otelin sahasında ilk idmanını yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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