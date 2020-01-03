Sivasspor'un kampı yarın başlıyor - Son Dakika
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Sivasspor'un kampı yarın başlıyor

7 saat önce

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.

Sivasspor'un kampı yarın başlıyor, System.String[]

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren Sivasspor, yarın Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak.


Devre arası kamp çalışmalarına için yarın saat 17.00'de toplanacak olan kırmızı-beyazlı takım kalacağı otelin sahasında ilk idmanını yapacak.


Kırmızı-beyazlı ekip Antalya kampı dahilinde 1 hazırlık maçı oynayacak. Sivasspor 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.


Sivasspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:11 
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