Son Dakika Haberleri: Sivasspor'un Konuğu Antalyaspor

Sivasspor'un Konuğu Antalyaspor

50 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Sivasspor'un Konuğu Antalyaspor, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 31 puanla 7. sırada yer alan Sivas temsilcisi, Antalyaspor maçında çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sivasspor evinde kaybetmiyor


Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 11 lig karşılaşmasında 5 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle eşitliği bozamadı.

İç sahada bu sezon sadece 3. haftada Kasımpaşa'ya mağlup olan Sivasspor, evinde çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Karmızı-beyazlı ekip, evindeki yenilmezlik serisini Antalyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Sivas, Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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